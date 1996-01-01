Обзоры онлайн-казино

Мы собрали информацию о самых лучших казино в России и СНГ, для того чтобы сделать гемблинг как можно комфортнее и безопаснее. Пользователи смогут ознакомиться с объективным обзором онлайн казино, игровых слотов и бонусов. Оценить качество сайта, предлагающего азартные услуги - вот наша задача. Кроме тщательного изучения ресурса, проверяем, соблюдаются ли сроки выплат и как техническая поддержка справляется с проблемами пользователей. Абсолютно всю полученную информацию мы публикуем в собственных обзорах. Это безусловно помогает клиентам выбрать азартное заведение по вкусу.

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Casinora – ваш путеводитель в мире азартных развлечений

Для чего необходим такой сайт? Мир азарта весьма хаотичная штука, где изменения случаются почти каждый день. Разработчики игрового софта выпускают новые игры, всеми любимое казино всего за одни сутки может превратиться в худшее заведение в интернете, программы лояльности регулярно меняют предложения и условия, а на арене появляются новые и более интересные азартные клубы. Для того чтобы баланс всегда был в плюсе, необходимо быть в курсе всех событий, связанных с онлайн-гемблингом.

Здесь вы сможете найти подробную информацию об интересующих вас онлайн-казино. Мы опишем возможности абсолютно каждого зала: кому принадлежит и кем управляется, о лицензии, правилах и ограничениях, слотах и финансовых транзакциях, а также бонусной программе. Все бонусные предложения тщательно рассмотрены, чтобы пользователь смог уловить все важные детали. Ознакомившись с нашей рецензией, вы сможете предотвратить неприятные моменты, в которые гемблеры часто попадают при отыгрыше бонусов и сможете решить, стоит ли играть в этом казино или продолжить поиски более интересного заведения.

Лучшие современные онлайн-казино

Casinora – это тщательное изучение всех важных для клиентов казино аспектов. Мы обязательно найдем информацию об истории владельца и его прошлом чтобы быть уверенными, что за ним нет никаких проблем. Помимо этого, изучим официальный сайт и детально расскажем об ассортименте развлечений, программе бонусов, соответствует ли заявленные сроки выплат действительности и подискутируем с технической поддержкой.

Если вдруг операторы будут не вовремя вносить изменения в свои правила, мы в срочном порядке будем вынуждены уточнить у менеджеров список территорий, где доступен сайт. Это позволяет нам давать игрокам только проверенную и актуальную информацию. Кроме того, наша команда может поинтересоваться, с какими международными аудиторами сотрудничает то или иное казино, и проверить действие их сертификатов.

Игровые слоты вызывают у нас пристальное внимание. Определенное количество топовых казино за последние пару лет были замечены за использованием нелицензионного софта. В таких заведениях лучше не рассчитывать на честность розыгрыша. Наша команда проверяет, действительно ли самые популярные развлечения законно находятся на платформе.

Обезопасить пользователей в современном мире онлайн-гемблинга - наша основная цель. На сегодняшнее время не так просто найти качественное и честное интернет-казино. Одни не выплачивают игрокам их выигрыши, другие используют нелегальный софт, а кто-то просто забирает депозиты доверчивых клиентов. Мы уважаем только проверенные и надежные казино, смогшие пройти проверку на честность.

Далеко не все посетители любят читать длинные обзоры. У нас имеется решение и на этот случай – просто выбирайте нужное вам онлайн-казино из рейтинга, где вся информация об азартном заведении уложилась в несколько коротких абзацев. Появились вопросы? Всегда можно открыть полный обзор и по удобной навигации найти на него ответ.

Игровые автоматы

Обзоры игровых автоматов являются важным моментом и если вы хотите склонить преимущество на свою сторону, советуем ознакомиться с ними. Необходимо изучить информацию о слоте, прежде чем играть в него на реальные средства.

Рассмотрим важность этого момента на примере. Игровые автоматы обладают разной волатильностью – отдачей с различной частотой. Игры, имеющие низкую волатильность, дают частые выигрыши, но небольшого размера. Слоты с высокой - дают хорошие комбинации редко, но при этом приносят гораздо крупные суммы. Если запас банкролла не так велик, и гемблер откроет автомат с высокой волатильностью, он уйдёт ни с чем, ведь его денег не хватит для прохождения полного цикла. Ему остается только выбирать развлечения с низкой волатильностью и ждать большого множителя. Или же выбирать золотую середину – слоты со средней волатильностью.

Наши эксперты детально изучают каждый аппарат, чтобы дать пользователям правильные рекомендации к игре на реальные средства.

Как начать играть в онлайн-казино

Чтобы посетить обычное казино, вам наверняка придется взять отпуск и отправиться в одну из игорных зон. Этот путь может занять несколько дней в некоторых случаях, а если учитывать затраты на дорогу, аренду отельного номера и не демократичную стоимость как минимум завтраков, то такое путешествие обойдется в кругленькую сумму.

С 1994 года у любителей азартных развлечений появилась отличная альтернатива – онлайн-казино. Предлагаем познакомиться с краткой инструкцией, как играть и выигрывать реальные деньги:

Выбор азартного заведения: для начала определяемся с онлайн-казино. Новичкам стоит быть максимально осторожными, чтобы не попасть на мошеннические сайты.

Регистрация: следующий шаг – это простая процедура регистрации, которая длится не более минуты. Для того чтобы завести аккаунт необходимо лишь указать e-mail или телефон, некоторые данные о себе и пройти верификацию.

Депозит: чтобы выигрывать настоящие деньги, необходимо играть на настоящие деньги. Необходимо сделать депозит любую из предложенных платежных систем.

Выбор игры: предпоследний шаг – выбрать игровой автомат или настольное развлечение и приступить к результативным ставкам. Чтобы увеличить шансы на выигрыш, нужно выбирать игру исходя из размера своего банкролла.

Вывод выигрыша: после того как получили выигрыш, можете сразу выводить его на свой счет! В казино предусмотрены десятки платежных способом, благодаря которым можно обналичить свои честно заработанные средства.

И все это не вставая со своего кресла! От большого выигрыша вас может отделять пару сотен кликов мыши и несколько часов азартного отдыха.

Бонусная программа

В наши дни без бонусов не может существовать ни одно казино в интернете. Чем больше гемблеры интересуются программой лояльности, тем шире она становится. На любом сайте казино вас обычно встречает огромный и яркий баннер и говорит вам, что вы обладатель большой суммы – нужно всего лишь пройти регистрацию и внести депозит. Но ведь далеко не все посетители смотрят на обратную сторону – отыгрыш, который может быть крайне невыгодным. Следовательно все суммы, которые игрок хотел вывести, так и останутся лишь цифрами на экране.

Если вдруг условия казино действительно невыгодные – мы в срочном порядке сообщим об этом нашим читателям. Касается это абсолютно всего ряда предложений: и приветственные бонусы, и полный анализ VIP-программы. В топах нашего рейтинга находятся только лучшие онлайн-казино в своем роде, а если и появляются какие-либо негативные моменты, мы обязательно предупреждаем о них.

Преимущество онлайн-казино

Как мы знаем онлайн-казино превосходят стационарные и поэтому считаем нужным отметить несколько важных преимуществ. Это, конечно, абсолютное удобство. Открываете ноутбук, и погружаетесь в зону азартных развлечений. Помимо всего прочего, современный гемблинг достиг таких великих масштабов, что его можно брать с собой куда бы вы не отправились. Наслаждаться любимыми слоты можно используя любой мобильный телефон или планшет, имеющий операционные системы Android, iOS или Windows Phone. Желательно, чтобы было надежное соединение с интернетом. Почти все до единого из производителей уже давно перевели свои игры на платформу HTML5, так что абсолютно любые азартные развлечения можно будет открыть на своем гаджете.

Хотим заметить, что это еще далеко не все преимущества, имеющиеся в онлайн-казино. Если в начале своего пути такие заведения уступали своим старшим конкурентам, то в наши дни даже посредственный игровое заведение в интернете может без каких либо проблем обскакать наземный зал.

Игровой ассортимент

В ассортименте современного онлайн-казино России находится более 2,000 самых различных игровых автоматов и пара сотен настольных и карточных игр. Лучшие же казино могут вмещать до 3,500 – 4,000 самых разнообразных вариантов. Уместить такой ассортимент в наземных казино - настоящая проблема. И если в стационарных залах по 100-200 слотов будут повторяться, то говоря об онлайн-казино, каждое азартное развлечение по своему уникально.

Каждому аппарату характерен свой жанр. Это могут быть супергерои, фрукты, любимые фильмы, города, значимые события в истории или даже игры по мотивам комиксов и видеоигр. Не стоит забывать и про то, что каждый игровой автомат имеет специальную механику. Одна из самых популярных опций – Avalanche, запускающая автоматический респин после каждой выигрышной комбинации, или же Megaways – игра не по стандартным линиям, а по тысячам вариантам построения комбинаций.

Говоря о настольных играх, клиенту не нужно ждать, пока освободится стол с нужной ставкой или сидеть за столом с противными игроками. Выбираете нужное развлечение с желаемой ставкой и можете спокойно отдыхать и получать удовольствие в рулетке, покере, блэкджеке, баккара или костях. Нужно сказать, что в интернете имеется гораздо больше видов настольных игр.

Бонусы и поощрения

В онлайн-казино практически все азартные заведения приветствуют новичков вкусными предложениями. К примеру, на первые несколько пополнений счета можно получить 100% от внесенной суммы – вносите депозит на $1,000 и получаете дополнительную $1,000 на бонусный счет. Но для того чтобы распорядиться ими, нужно выполнить некоторые условия оператора. Это не сложно – главное, не нарушать правила.

Заядлые игроки могут получать самые разные предложения: фриспины, еженедельные или ежедневные бонусы за пополнение счета, кэшбэк, накапливаемые очки, которые можно обменять на реальные деньги и еще масса крутых пунктов лояльности.

Бездепозитные бонусы

Бездепозитные бонусы являются еще одним преимуществом. Они выдается гемблерам за простейшие действия. Таким образом, игроки прямо на старте получают финансовую поддержку и могут начать опустошать слоты, не вкладывая ни рубля со своего кошелька. Это великолепный подарок для пользователей за то, что они выбрали именно этот игровой клуб.

Мы собрали лучшие онлайн-казино, предлагающие бездепозитный бонус новым игрокам. Такой бонус ни к чему не обязывает клиента, но и получить его можно только раз.

Бесплатная игра в игровые автоматы

Сегодня операторы наземных казино попросту не могут предоставить возможности своим посетителям крутить слоты просто “на интерес”, иначе многие гемблеры будут крутить слоты впустую. Онлайн-казино придерживается другой точки зрения – вы можете открывать любые азартные развлечение в бесплатно и крутить барабаны сколько захотите. Из-за того что ассортимент игр просто гигантский, а функционал каждый день обновляется, демо-версии попросту необходимы. Рассмотрим пару случаев, когда вам может пригодится возможность играть бесплатно.

Бесплатная игра даст ответы на многие вопросы, волнующие пользователей. Можете крутить слоты по различной ставке, изучать его отзывчивость, частоту бонусов и прочие моменты. Потратив всего 30 минут своего времени, вы будете знать о всех возможностях аппарата и будете максимально готовы к игре на реальные средства.

Касается это абсолютно всех азартных развлечений. В большей степени это актуально для настольных развлечений. Их правила часто отличаются всего на пару пунктов, но могут в корне менять стратегию игры. Для того чтобы не терять свои деньги просто на обучение и понимание правил, нужно просто открыть желаемый игровой автомат и сыграть в его демо-версию.

Помимо всего прочего, играть конечно же можно просто ради удовольствия! Самое главное, почти во всех онлайн-казино можно играть бесплатно даже без прохождения процедуры регистрации. Открываете нужный сайт и наслаждайтесь любимыми азартными развлечениями.

Анонимность

Есть такие пользователи, которые хотят чтобы другие не знали о том, что они играют в онлайн-казино. То есть не хотят говорить об этом, чтобы не дай бог, не столкнуться с критикой в свой адрес. Другие же боятся за свое финансовое состояние, ведь налоговая не дремлет. В большинстве стационарных казино, игрок, выиграв определенную сумму, вынужден оплачивать налог на кассе. Или же в конце года он обязан заполнить налоговую декларацию и заплатить соответствующий процент.

Такой проблемы в онлайн-казино просто не существует. Есть различные способы для пополнения счета и вывода средств, так что пользователь без труда сможет сохранить выигрыш в тайне. Можно использовать анонимные кошельки, переводя с них деньги на банковскую карту. Таким образом, лишних вопросов не возникнет ни у кого.

Личная информация клиентов не подлежит разглашению третьим лицам, такова политика конфиденциальности казино. Это означает, что посетитель сохраняет абсолютную анонимность. Обо всем будете знать только вы и ваш игровой оператор.

Как испытать настоящий азарт

Большинство гемблеров задаются вопросом – как испытать настоящий азарт, обитающий только в настоящем казино? Уверяем вас, что испытать острые ощущения можно и в онлайн-казино. На сегодняшний день три компании: NetEnt, Eguzi и Evolution Gaming, предлагают Live-игры. У них имеются специально обустроенные студии, ничем не отличающиеся от настоящего игрового клуба. Профессиональный дилер стоит за рулеткой, а карты в блэкджеке или баккаре раздает настоящий крупье. Только ставки вы можете делать, сидя у себя дома за компьютером.

Качество трансляции всегда находится на высшем уровне: различные углы обзора стола, прямое общение с дилером и конечно же атмосфера, максимально приближенная к реальным условиям. Надоело ждать пока делают ставки другие игроки? Предлагаем сесть за VIP-стол и наслаждаться игрой с дилером тет-а-тет.

В топовых онлайн-казино имеется возможность сыграть в рулетку или блэкджек в настоящем азартном заведении. В одном из европейских или американских клубов на стол с рулеткой устанавливается камера и пользователю предоставляется возможность поиграть вместе с другими посетителями. Такой опыт, позволит вам ощутить на себе нереальный азарт.

История онлайн-казино

Предлагаем вернуться на пару десятилетий назад и посмотреть, с чего же все-таки начиналась история современного онлайн-гемблинга, и как так вышло, что идея одной компании сделала эту отрасль одной из самых прибыльных во всем мире.

С 1994 года началась история казино. Молодая компания Microgaming придумала полноценную платформу для азартных игр в интернете. Игры были довольно скудные, ведь тогдашней скорости интернета никто не завидовал. Но для начала 90-ых это было настоящее открытие. Хотя без закона о свободной торговле и обработке данных, что позволяет ей лицензировать игровую деятельность в интернете, который был принят в том же году государством Антигуа и Барбуда, такой прорыв был бы невозможен. Понадобилось лишь два года для появления первого онлайн-казино. Им стал Gaming Club от Microgaming или Intercasino от CryptoLogic. Они оба претендуют на звание первооткрывателей этой области. В 1996 году было всего с десяток таких сайтов, а уже к концу 1997 года их стало более 200 штук. Тогда же и появился первый автомат с розыгрышем джекпота от Microgaming – Cash Splash, дожившего и до наших дней. Разные оффшорные страны также начинают выдавать лицензии, а в индустрию начинают приходить другие разработчики: Playtech и Net Entertainment, известная сегодня как NetEnt.

В 2000 году начинают выдавать лицензии на ведение игорной деятельности таким территориям как: Олдерни, Остров Мэн и Гибралтар. Весь доход от онлайн-казино достигает $2,2 млрд. В 2001 году к этому подключается Великобритания, которая в те времена стала выдвигать жесткие требования к операторам. Число игроков в сети превышает 8 млн. 2002 год стал знаковым для всех – впервые в истории был сорван джекпот свыше $1,000,000. Все больше игроков стали обращать внимание на онлайн-гемблинг. Еще через год количество игроков приближалось к отметке в 40 млн.

2006 год в те времена стал называться «черной пятницей» из-за обманных маневров с депозитами известного покер-рума. Онлайн-гемблинг запрещают на территории США. Мир азарта в скором времени оправился и стал осваивать другие рынки. В 2009 году операционная система Android становится доступной для всех и начинается эра мобильного казино. Игры для смартфонов развиваются с невообразимой скоростью – ниша оценивается в $5 млрд, а на радость всем заядлым пользователям, Novomatic переводит свои самые известные «Гаминаторы» на платформу HTML5.

В 2011 году выигрывают крупнейший за все время джекпот – $11,7 млн. Спустя несколько лет эта цифра увеличивается до $17,9 млн, а в 2018 устанавливается мировой рекорд — $18,9 млн. Джекпоты по 1-2 млн становятся обычными и даже не освещаются в СМИ. Гемблинг с мобильных устройств выигрывает – в 2016 году 60% игроков используют гаджеты для ставок, а более 80% новых пользователей появляются в казино благодаря смартфонам.

На сегодняшний день, сфера онлайн-казино приносит порядка $50 млрд в год. Клиенты получают удовольствие, а государства дополнительные налоговые отчисления. Индустрия продолжает процветать. В 2018 году NetEnt выпустили первый VR-слот, хоть и виртуальная реальность пока редкое явление в мире гемблинга. Надеемся в ближайшее время все изменится.

Каким должно быть топовое онлайн-казино?

Для того чтобы иметь звание «лучшего онлайн-казино», заведение должно отвечать определенным критериям. Например: ассортимент игр, дизайн и функциональность сайта, платежные методы, бонусная программа, отзывчивая служба технической поддержки и легальность его деятельности. Предлагаем рассмотреть каждый из пунктов более подробно и понять, в каком онлайн-казино можно выигрывать.

Официальный сайт

Превосходное онлайн казино должно иметь легкий понятный интерфейс и в то же время мог похвастаться отличным функционалом. Любая игра заслуживает отдельного раздела – иначе будет путаница. Пользователям придется выбирать развлечения листая список, вместо того чтобы его отфильтровать. Поддержка языка региона также является немаловажное деталью. Иногда сложно разобраться в сайте на иностранном языке, особенно в правилах и условиях. Также, мы заметили что лучший оператор всегда предлагает бездепозитный бонус своим посетителям.

Лицензия

Если у онлайн-казино нет разрешения на ведение азартной деятельности, настоятельно советуем не играть в него. Ссылка на лицензию всегда всегда должна располагаться на главной странице сайта. Таковы правила регуляторов, и если игровой клуб их нарушит, на него могут наложить штраф или даже отозвать лицензию. Лучшие из лучших казино имеют не только лицензию, но подтверждения своей честной деятельности сертификатами от международных аудиторов eCOGRA или iTech Labs. Таким сайтам можно доверять на все 100%.

Ассортимент игр

Важно предоставлять пользователям качественный ассортимент азартных игр. В наши дни разработкой игрового софта занимаются около 60-ти компаний, которые уже сгенерировали более 4,000 самых разных автоматов, а также настольных и казуальных игр. Советуем обратить внимание именно на настольные игры. Они должны быть в нормальном количестве. Это - 200-300 вариантов рулетки, баккара, покера, костей, блэкджека и видеопокера.

Программа бонусов

На данный момент сложно отыскать онлайн-казино в котором нет бонусов. Топовые заведения стараются набирать аудиторию, увеличивая количество поощрений. Игрокам, еще не прошедшим процедуру регистрации, уже полагаются бездепозитные бонусы. Если же регистрация пройдена - ему выделяется приветственный пакет из подарков за первые несколько депозитов, а после азартные клубы стараются удержать клиентов регулярными предложениями: кэшбэк, статусные баллы, релоад и хайроллер бонусы, фриспины, достижения и так далее.

Служба поддержки

Если выбирать надежный игровой клуб, проблемы там появляются не часто. Но вопросы к службе поддержки могут появиться всегда. Именно поэтому, важно чтобы служба поддержки работала каждый день и незамедлительно отвечала на удобном клиенту языке. Желательно, чтобы связаться с ней можно было несколькими способами: live-чат, e-mail (электронная почта) и телефон. Иногда операторы подключают мессенджеры, что естественно значительно облегчает связь.

Платежные способы

Самые лучшие онлайн-казино обязательно предложат своим пользователям большое количество платежных методов: банковские карты, электронные кошельки, банковский перевод и возможность вывести выигрыш на мобильный счет и так далее. Абсолютно все проценты за денежные транзакции берет на себя оператор. Такой пункт несомненно должен быть в настоящих правилах и условиях клуба.

Бесплатная игра в онлайн-казино

Немалое количество онлайн-заведений России привлекает новичков бездепозитными бонусами. Такая награда дается за регистрацию, ретвит в социальных сетях или участие в стримах. Это неплохой шанс начать играть на реальные деньги, не тратя при этом собственные деньги. Лучше тестировать игровые аппараты, чем использовать демо-режим.

Играть в казино бесплатно - можно. Но чтобы вывести выигранные средства придется выполнить несколько условий:

Обязательное внесение минимального депозита;

Прокрутка бонусной суммы с определенным вейджером, ставки для которого снимаются с реального счета.

Верификация игрока с предоставлением документов;

Соблюдение сроков для выполнения условий отыгрыша.

Даже при таких жестких условиях, это все еще замечательный вариант начать играть бесплатно. Решайте сами – необходим ли вам бонус или лучше от него отказаться и начать игру за свои деньги.

Мы поможем вам стать богаче

Наша команда всегда в курсе того, где начинается та или иная акция, турнир, гонка или раздача бесплатных призов. Мы всегда рассказываем об этом нашим посетителям. Помимо этого эксперты изучают свежие игровые аппараты и пишут на них рецензии: для каких сессий сгодится новый слот, стоит ли применять его при вейджере, как часто активируются бонусные раунды и вообще, стоит ли делать на нем ставки. Это несомненно сбережет ваши деньги от непроверенных и подозрительных развлечений.

Наши читатели будут первыми получать информацию о новинках во всех онлайн-казино России, и тем самым смогут стать особыми игроками, получающими самые крутые поощрения. Casinora – ваш самый преданный путеводитель в мире онлайн-гемблинга.